Santa Rita a Cascia il solenne pontificale Card Reina | scegliere sempre il bene

A Cascia, migliaia di pellegrini hanno partecipato al solenne pontificale in onore di Santa Rita, presieduto dal Cardinale Reina. Il Vicario della Diocesi di Roma ha invitato a scegliere sempre il bene, esortando a superare vendette e giustizie sommerse. Un momento di spiritualità e riflessione, testimonianza dell’importanza di valori di pace e bene comune.

Migliaia di pellegrini sono accorsi a Cascia per le celebrazioni in onore di Santa Rita. Il Cardinale Reina ha presieduto il solenne pontificale. Dal Vicario della Diocesi di Roma, l’appello a scegliere sempre il bene su qualsiasi proposito di vendetta o giustizia sommaria. Servizio di Lucia Ascione. Santa Rita, a Cascia il solenne pontificale. Card. Reina: scegliere sempre il bene TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Santa Rita, a Cascia il solenne pontificale. Card. Reina: scegliere sempre il bene

