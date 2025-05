San Siro la bonifica è a carico del Comune | possibile impatto sulle negoziazioni con Inter e Milan

La bonifica di San Siro sarà a carico del Comune di Milano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Questa decisione potrebbe influenzare le trattative con Inter e Milan, poiché le spese per la messa in sicurezza dell'area rappresentano un elemento importante nel processo di negoziazione e sviluppo del progetto.

San Siro, la bonifica è a carico del Comune: può incidere sulla trattativa coi club, i dettagli. Il Comune di Milano dovrà farsi carico delle spese per la bonifica dell’area dello stadio di San Siro, come riportato oggi dal Corriere della Sera. Questo è stabilito da un principio di legge che prevede che a pagare per la bonifica sia colui che ha inquinato l’area in passato o il proprietario attuale. Se nel futuro accordo tra Inter e Milan le due società non concordassero sulla ripartizione di tali costi, o non fossero disposte ad assumerli, l’onere ricadrebbe sul Comune. 🔗Leggi su Internews24.com