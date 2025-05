San Rita da Cascia | La Santa delle Cause Impossibili celebrata il 22 maggio

San Rita da Cascia, nota come la Santa delle Cause Impossibili, viene celebrata il 22 maggio. Nata nel 1381 in Umbria, è amata per la sua fede incrollabile e le sue preghiere rivolte a risolvere situazioni apparentemente irrisolvibili. La sua vita è un esempio di perseveranza e speranza, rendendola una figura centrale nella spiritualità cattolica.

Chi è San Rita da Cascia?. San Rita da Cascia è una delle figure più venerate nel mondo cattolico, conosciuta come la Santa delle Cause Impossibili. Nata nel 1381 a Roccaporena, un piccolo villaggio vicino a Cascia in Umbria, Italia, Rita fin da giovane mostrò una profonda devozione religiosa. Nonostante il suo desiderio di entrare in convento, fu data in sposa a un uomo violento. Dopo la morte del marito e dei figli, Rita finalmente realizzò il suo sogno e divenne suora agostiniana a Cascia. Perché è diventata santa?.

