San Gimignano e il suo turismo Dall’accoglienza alla sostenibilità La qualità che valorizza il territorio

San Gimignano, tra le sue torri e il suo patrimonio artistico, incarna un turismo che unisce accoglienza, sostenibilità sociale e culturale. La qualità è il motore che valorizza il territorio e le comunità, rispettando le esigenze quotidiane e preservando la bellezza autentica. Un modello di turismo consapevole, capace di coniugare arte, tradizione e sviluppo sostenibile.

Parlare di turismo, accoglienza, sostenibilità sociale e culturale fra arte e bellezza è oramai pane quotidiano dall’alto delle torri di San Gimignano. Però è la qualità del turismo, che valorizzi il territorio, le comunità nel rispetto e nelle esigenze con la vita che scorre ogni giorno, ad essere stato il tema dell’incontro di un evento di come "Vivere bene e viaggiare meglio". Evento inedito e di attualità promosso e messo sul piatto dal partito dei democratici (Pd) delle torri nella sala al centro civico Le Granaglie, non per parlare di politica ma di un tema diffuso dove la città delle torri e dintorni sono i protagonisti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Gimignano e il suo turismo. Dall’accoglienza alla sostenibilità. La qualità che valorizza il territorio

Approfondimenti da altre fonti

San Gimignano, simbolo di bellezza e sostenibilità, valorizza il territorio attraverso un turismo responsabile. Dall’accoglienza alla tutela ambientale, il suo esempio ispira convegni come quello a Palazzo del Pegaso e iniziative a Firenze, evidenziando l’importanza di contrastare il fenomeno dell’overtourism. Il recupero di San Domenico rappresenta una buona pratica per preservare il patrimonio culturale e promuovere un turismo più consapevole. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Da lanazione.it: Incontro coordinato dall’assessora Daniela Morbis alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, del senatore Dario Parrini, la consigliera regionale Anna Paris e per l’arte,. da Mario Cristiani creatore ...

Turismo del 25 aprile a san gimignano: tra affollamento, criticità e richieste di regolamentazione

Riporta gaeta.it: San Gimignano, nota per le sue torri medievali e riconosciuta patrimonio dell ... provocando delusione tra chi lavora nel settore turistico. I benefici attesi, sia per ristoratori che per le strutture ...

San Gimignano e il turismo. Invasione ‘mordi e fuggi’. I residenti sono in difficoltà

Segnala lanazione.it: Da capogiro. In sintesi è questa la fotografia di questo turismo dentro a San Gimignano patrimonio dell’umanità. "Poco qualificato, non troppo educato e piuttosto sgangherato e senza un ...