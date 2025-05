San Diego aereo privato si schianta sulle case | Almeno 2 morti e 8 feriti

Un aereo privato si è schiantato sulle case nel cuore della notte a San Diego, provocando almeno 2 morti e 8 feriti. L’incidente, avvenuto in un quartiere abitato da famiglie di soldati, è stato aggravato dalla nebbia e ha causato l’incendio del jet, lasciando la comunità sotto shock e ancora in fase di accertamenti.

L'incidente nel cuore della notte: nel quartiere di San Diego vivono diverse famiglie di soldati, e il jet ha preso fuoco. Le condizioni, al momento dello schianto, erano complicate dalla nebbia

Un piccolo aereo privato si è schiantato oggi su un quartiere residenziale militare a San Diego, provocando un incendio e diverse vittime tra i passeggeri.

Un aereo privato si è schiantato oggi su un quartiere residenziale militare a San Diego, causando un vasto incendio e diverse vittime tra i passeggeri.

Un aereo privato Cessna 550 si è schiantato su un quartiere militare di San Diego, causando morti tra i passeggeri e distruggendo diverse abitazioni.

Il jet, un Cessna 550, stava completando un volo partito dal New Jersey con scalo in Kansas, ed era in fase di avvicinamento alla pista quando, per cause ancora da accertare, ha perso quota finendo

Un aereo privato di piccole dimensioni si è schiantato su un quartiere residenziale militare a San Diego, in California, provocando un vasto incendio e la morte di più persone a

Vigili del fuoco, esercito e polizia di San Diego stanno controllando casa per casa il quartiere militare a nord della città californiana dove all'alba è