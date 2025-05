Salvataggio eccezionale Roberto comandante coraggioso | Così sono atterrato sullo scoglio

Il 22 maggio 2025, a Grosseto, Roberto, comandante coraggioso, ha compiuto un salvataggio eccezionale atterrando su uno scoglio per salvare un turista in pericolo. Tra manuali, protocolli e tecnologie, la vera differenza la fa il gesto concreto di chi mette il cuore e il coraggio al servizio degli altri, dimostrando che anche nelle situazioni più difficili la prontezza può fare la differenza tra la vita e la morte.

Grosseto, 22 maggio 2025 – Ci sono i manuali e i protocolli, ci sono le tecnologie sempre più performanti. Ma nulla potrebbe dare risposte concrete se non ci fosse chi è in grado di fare la differenza trasformando la teoria in pratica. Lo sa bene il turista sessantenne che domenica scorsa questa differenza l’ha vissuta sulla propria pelle. Colto da malore mentre insieme alla moglie si godeva sole e mare elbani, a Marciana, ha visto materializzarsi la ’Provvidenza’ sotto forma di elicottero atterrato esattamente dove il malessere lo aveva bloccato. 🔗Leggi su Lanazione.it