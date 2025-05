Salma dimenticata il Comune paga il funerale

Civitanova Marche, 22 maggio 2025 – Non c’è stato nessuno dei suoi parenti a volersene occupare, e alla fine è stato il Comune di Recanati a preoccuparsi della sepoltura di un recanatese deceduto all’ospedale di Civitanova il 9 marzo scorso. È una brutta storia di solitudine mista a indifferenza quella certificata dagli atti del Comune, e per la quale il dirigente del servizio ha assunto un impegno di spesa di 1.200 euro per provvedere, nella maniera più dignitosa possibile, a dare l’ultimo saluto all’uomo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Salma dimenticata, il Comune paga il funerale

