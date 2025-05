Salernitana il Collegio di garanzia non accoglie l’istanza cautelare ma la partita resta aperta | gli scenari

Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto l’istanza cautelare della Salernitana sul rinvio dei playout di Serie B, lasciando ancora aperti vari scenari. La squadra campana discuterà il procedimento il 10 giugno, in un contesto di incertezza che potrebbe influenzare il suo futuro in campo. La decisione rappresenta un passaggio importante in un dibattito ancora aperto.

Salernitana: il procedimento sarà discusso il 10 giugno. Il Collegio di garanzia de l CONI ha respinto il ricorso della Salernitana, che contestava il rinvio dei playout deciso dalla Lega di Serie B con il comunicato ufficiale n.211 del 18 maggio. “Non appaiono sussistere i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare,” si legge nella decisione. Il procedimento, tuttavia, proseguirà nel merito: sarà discusso il 10 giugno alle 12:30 dinanzi alla Prima Sezione del Collegio. “Ritenuto che la controversia deve, pertanto, essere trattata assicurando il pieno contraddittorio fra tutte le parti e, per l’effetto, la piena conoscenza del merito della stessa; ritenuto, altresì, che sussistono motivi per la spedita trattazione del ricorso”. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Salernitana, il Collegio di garanzia non accoglie l’istanza cautelare ma la partita resta aperta: gli scenari

Argomenti simili trattati di recente

Caos Brescia in Serie B, la Salernitana va per vie legali: ricorso al Collegio di Garanzia

Il caos di Brescia in Serie B ha scosso l’intera categoria, coinvolgendo anche la Salernitana, che annuncia ricorso al Collegio di Garanzia.

La Salernitana ha comunicato ufficialmente di aver adito il Collegio di Garanzia del Coni

La Salernitana ha annunciato di aver rivolto al Collegio di Garanzia del CONI, in un clima di incertezza sul futuro in Serie B.

Salernitana, il Collegio di Garanzia respinge il ricorso cautelare sui playout di Serie B: udienza il 10 giugno

Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha respinto il ricorso della Salernitana contro il rinvio dei playout di Serie B, con udienza fissata per il 10 giugno.

Approfondimenti da altre fonti

Caso Brescia, la Salernitana ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport: di seguito tutti i dettagli

Come scrive sampnews24.com: Caso Brescia, emergono nuove ed importanti novità sul terremoto che ha colpito il campionato cadetto Secondo quanto riportato dal collega di Primocanale.it Marco Bisacchi, la Salernitana avrebbe prese ...

Salernitana, il Collegio di Garanzia respinge il ricorso cautelare sui playout di Serie B: udienza il 10 giugno

Segnala calciomercato.com: Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha respinto il ricorso della Salernitana contro il rinvio dei playout di Serie B. Il club campano, martedì 20 maggio, aveva.

Il Collegio di garanzia respinge il ricorso della Salernitana: confermato il rinvio dei playout

Lo riporta ciociariaoggi.it: Dopo il rinvio dei playout la Salernitana ha deciso di presentare ricorso contro un provvedimento che il club granata aveva definito «illegittimo e insensato». A poche ore dalla richiesta dei campani ...