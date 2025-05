Salento fuori dal coma il militare ferito | Era agitato ha urlato un nome

Fuori dal coma, il militare 44enne di Campi Salentina, ferito al collo venerdì scorso a Casalabate, ha mostrato segni di agitazione, urlando un nome. Le forze di polizia sono al lavoro per identificare l'autore del colpo e chiarire i dettagli dell'incidente, mentre la sua condizione rimane sotto stretta sorveglianza medica.

Fuori dal coma il militare 44enne di Campi Salentina, ferito al collo con un colpo di pistola esploso venerdì scorso a Casalabate da un soggetto su cui le forze di polizia sono pronte a. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, fuori dal coma il militare ferito: «Era agitato, ha urlato un nome»

Approfondisci con questi articoli

Salento, ex assessore muore dopo tre anni di coma. Aveva solo 36 anni

È un giorno di profondo dolore per Morciano di Leuca e tutto il Salento, che piange la scomparsa di Erica Quaranta, ex assessore di soli 36 anni.

Salento, militare ferito al collo e lasciato davanti all'ospedale: è mistero

Un mistero avvolge il ferimento di un uomo di 44 anni, originario di Campi Salentina, trovato con grav wounds al collo davanti a un ospedale di Casalabate.

Una targa per Pascal Richard, campione di ciclismo e grande amico del Salento

Questa mattina, presso l’Open Space di Palazzo Carafa a Lecce, è stata consegnata una targa di riconoscimento a Pascal Richard, primo campione olimpico di ciclismo su strada ai Giochi di Atlanta nel 1996.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Salento, militare ferito al collo e lasciato davanti all'ospedale: è mistero

Scrive quotidianodipuglia.it: Mistero su quanto accaduto, sembrerebbe a Casalabate, intorno alle 17: un uomo di 44 anni, di Campi Salentina, è stato ferito al collo, probabilmente con un'arma da fuoco, ed è stato poi ...

MISTERO Salento, sottufficiale della Marina ferito al collo e abbandonato davanti all’ospedale: è giallo

Secondo statoquotidiano.it: LECCE – Un misterioso episodio ha scosso il pomeriggio di ieri nel Salento. Un uomo di 44 anni, residente a Campi Salentina e in servizio come sottufficiale della Marina militare, è stato ...

Erica Quaranta è morta a 36 anni: architetta e assessora nel Salento, era in coma dopo un ictus

bari.repubblica.it scrive: La politica salentina è in lutto: dopo tre anni di coma si è spenta a 36 anni Erica ... Architettura a Parma aveva deciso di rientrare in Salento per amore della sua terra.