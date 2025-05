Sabato del miele in piazza Grimoldi per bimbi e famiglie

Il Sabato del Miele torna in piazza Grimoldi il 24 maggio, dalle 15 alle 18, con attività per bambini e famiglie. Tra fiori di carta, pennelli e tanta creatività all’aperto, i piccoli partecipanti potranno divertirsi con laboratori e la Staffetta del Miele, un’occasione speciale per scoprire il mondo delle api e del miele, in un pomeriggio ricco di gioco e fantasia.

Sabato 24 maggio, dalle 15 alle 18, piazza Grimoldi ospita il secondo Sabato del Miele, evento dedicato alle famiglie. Un pomeriggio tra fiori di carta, pennelli e creatività all’aperto, in cui i bimbi saranno protagonisti di laboratori creativi e di una nuova edizione della Staffetta del Miele, il gioco educativo a squadre che insegna ai bambini il valore del riciclo. Il percorso si concluderà il 28 giugno con Il Sentiero del Miele, festa tra piazza Perretta e le vie del centro, con degustazioni, musica, workshop e la partecipazione di diversi produttori locali. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sabato del miele in piazza Grimoldi per bimbi e famiglie

Argomenti simili trattati di recente

Vaccini pediatrici. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 17 maggio 2025

Il 17 maggio 2025, Piazza Libertà ospiterà un documentario dedicato ai vaccini pediatrici. Questo evento mira a fornire informazioni chiare e preziose su un tema cruciale per la salute dei più piccoli, con l'auspicio di sensibilizzare e informare le famiglie sull'importanza della vaccinazione.

Il raduno di Remigration in un teatro comunale a Gallarate? Il clima si surriscalda: “Sabato tutti in piazza Libertà a protestare”, vertice in corso in Prefettura

Il raduno di Remigration si prepara a infiammare Gallarate, con il clima che si fa incandescente. Sabato, la piazza Libertà sarà teatro di una manifestazione contro il vertice in corso presso la prefettura.

Polo logistico a Tribano, sabato sit in dei contrari. Il sindaco Cavazzana: «Non è la piazza il luogo dove discutere»

Sabato 17 maggio, si terrà un sit-in di protesta contro il nuovo polo logistico a Tribano, organizzato di fronte al Municipio.

Ne parlano su altre fonti

Sabato del miele in piazza Grimoldi per bimbi e famiglie. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Al via a Como i 'Sabati del miele'

Lo riporta msn.com: (ANSA) - MILANO, 11 APR - Domani, dalle 15 alle 18, il centro di Como (tra Piazza Grimoldi e il portico del Broletto) si trasforma in un grande alveare urbano per il primo 'Sabato del Miele', che ...

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche ha celebrato la Giornata Internazionale dell’Infermiere

Riporta espansionetv.it: Anche Como ha celebrato la Giornata Internazionale dell’Infermiere con un evento organizzato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche in Piazza Grimoldi. L’iniziativa, che si è svolta sabato 17 ...