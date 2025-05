Ruusuvuori-choc | Com' ero ridotto in campo contro Sinner

Emil Ruusuvuori, tennista finlandese, si trovò in campo contro Jannik Sinner a Miami nel 2023, anno in cui raggiunse la 37ª posizione nel ranking ATP. Nella sua carriera, ha affrontato anche difficoltà di salute mentale che lo hanno costretto al ritiro, come ha raccontato in un'intervista, evidenziando le sfide personali dietro le luci del tennis professionistico.

Si chiama Emil Ruusuvuori ed è un tennista finlandese che, nel 2023, affrontò Jannik Sinner a Miami, nell'anno in cui raggiungere la 37esima posizione nel ranking Atp. In una intervista all'Atp Tour, ha parlato apertamente dei problemi di salute mentale che lo hanno colpito, costringendolo al ritiro dai campi di tennis per diversi mesi. A riguardo, "mi sono domandato se volessi realmente vivere, ora voglio che la mia storia sia d'aiuto per le persone", le sue parole. Poi, come un pugno nello stomaco, Emil ha ripercorso quei lunghi momenti di buio: "Tre anni fa a Miami ebbi il primo vero attacco di panico — ha raccontato —.

