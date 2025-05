rosalinda cannavò in un atelier da sposa la foto che alimenta i gossip sulle nozze con andrea zegna

Una foto di Rosalinda Cannavò in un atelier da sposa, condivisa su Instagram, ha riacceso i rumors sulle nozze con Andrea Zegna. La neo mamma, con la figlia Camilla, ha scatenato speculazioni, soprattutto dopo il commento ambivalente di Zegna. Tra sussurri e sguardi indiscreti, il gossip si fa sempre più insistente su un possibile lieto evento.

Nozze in vista per Andrea Zegna e Rosalindà Cannavò? Tra le storie Instagram spunta una foto della neo mamma in un atelier da sposa insieme alla figlia Camilla, avuta insieme lo scorso settembre. "Proprio qui dovevi fare la foto?", ha scritto lui alimentando i gossip e lasciando una sorta di mistero. 🔗Leggi su Fanpage.it