Roma spazio alle nazionali | Baldanzi e Pisilli tra i preconvocati dell’Under 21

Roma si prepara a concludere la stagione con una sfida decisiva contro il Torino, nel tentativo di conquistare la Champions League. Intanto, tra le note positive, spiccano le convocazioni di Baldanzi e Pisilli con l’Under 21. La squadra di Ranieri cerca di sfruttare ogni possibilità per regalare ai tifosi un finale emozionante e sperare in un sogno ancora possibile.

La stagione calcistica è ormai agli sgoccioli, ma per la Roma c’è ancora un’ultima missione da completare: battere il Torino domenica sera per inseguire fino all’ultimo minuto il sogno Champions League. Un traguardo che sembrava irraggiungibile solo pochi mesi fa, ma che Claudio Ranieri ha riportato in orbita con un girone di ritorno da protagonista. Una volta archiviato il campionato, per molti tesserati giallorossi sarà tempo di Nazionale. Prima del meritato riposo, i riflettori si accenderanno infatti su due grandi appuntamenti internazionali: il nuovo Mondiale per Club (per chi sarà coinvolto) e, per i più giovani, il Campionato Europeo Under 21, in programma dall’11 al 28 giugno. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, spazio alle nazionali: Baldanzi e Pisilli tra i preconvocati dell’Under 21

