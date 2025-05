Roma sogno Champions vivo fino all’ultima giornata | la rinascita passa dagli scontri diretti

La Roma si avvicina all'ultima giornata di campionato con una certezza matematica: la qualificazione alle coppe europee. Tuttavia, il vero sogno resta la Champions League, raggiungibile grazie a una rimonta straordinaria nel girone di ritorno. La passione e la determinazione dei giallorossi vivono fino all'ultima giornata, pronti a scrivere un nuovo capitolo di rinascita e grande calcio.

La Roma arriva all'ultima giornata di campionato con una certezza e un sogno. La certezza è la qualificazione a una coppa europea, già aritmetica dopo il successo sul Milan. Il sogno, invece, si chiama Champions League, ancora possibile grazie a una rincorsa spettacolare nel girone di ritorno che ha riportato i giallorossi al vertice della classifica dopo un avvio incerto. La squadra allenata da Claudio Ranieri, chiamato a metà stagione per stabilizzare un ambiente scosso, ha risposto con i fatti, inanellando risultati importanti e trovando finalmente solidità negli scontri diretti, da sempre croce del club nelle ultime annate.

