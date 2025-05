Roma nessun contatto con Sarri | continua il mistero sul nuovo allenatore

Roma senza contatto con Sarri, il mistero sull’identità del nuovo allenatore si intensifica. Con il tempo che stringe e il campionato ormai alle battute finali, il club resta in silenzio, alimentando speculazioni e attese. Chi prenderà in mano la panchina giallorossa al posto di Claudio Ranieri? L’incertezza persiste, mantenendo alta la suspense tra tifosi e addetti ai lavori.

Il tempo stringe e il campionato è ormai agli sgoccioli, ma il grande interrogativo che tiene banco in casa Roma continua a rimanere senza risposta: chi sarà il nuovo allenatore al posto di Claudio Ranieri? Nonostante le voci sempre più insistenti, al momento non esiste ancora un annuncio ufficiale, e la famiglia Friedkin sembra voler mantenere il massimo riserbo, almeno fino alla fine della stagione. Sarri mai contattato. Nelle ultime ore, il nome di Maurizio Sarri era tornato prepotentemente d'attualità.

Ranieri Marelli, animi accesi nel post partita di Atalanta Roma! L’allenatore sbotta dopo il rigore revocato: «Il contatto non c’è? Ma come fa a dire di no!» – VIDEO

Partita infuocata tra Atalanta e Roma, con gli animi che si scaldano nel post-gara. L’allenatore giallorosso Claudio Ranieri esprime la sua frustrazione per il rigore revocato, sostenendo che il contatto ci fosse.

Ranieri contro Marelli sul rigore non dato alla Roma: "Come fa a dire che non c'è contatto?" e se ne va infuriato

In un clima di grande tensione, Claudio Ranieri ha espresso la sua furia ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, contestando un rigore non assegnato.

DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma 1-1 | Contatto Pasalic-Kone, rigore dato e poi tolto ai giallorossi LIVE

Alle 21:00, l’Atalanta ospita la Roma al Gewiss Stadium nel monday night che chiude la 36esima giornata di Serie A.

