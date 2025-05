Roma Hummels | "Se Juric fosse rimasto sarei andato via la settimana dopo Ero diventato insignificante"

Mats Hummels rivela la sua frustrazione con l'esperienza alla Roma, dichiarando che con Ivan Juric in panchina si sentiva diventato insignificante. La sua testimonianza diretto mette in discussione il rapporto tra allenatore e giocatore, svelando tensioni e insoddisfazioni vissute durante il suo periodo nella squadra capitolina.

Mats Hummels parla della sua esperienza alla Roma e non usa mezzi termini per attaccare Ivan Juric: `Con lui ero diventato insignificante. Se. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Hummels racconta cos’è successo quando Juric allenava la Roma: “È stato brutale, mi ha buttato giù”

Mats Hummels rivela il suo difficile soggiorno alla Roma con Juric allenatore, raccontando un episodio brutale che lo ha quasi fatto esplodere.

Roma, i monumenti che non reggono più: Hummels e Paredes fuori dai radar di Ranieri

Roma, una squadra ricca di storia, si trova ora di fronte a una crisi inaspettata. Pochi mesi fa, Claudio Ranieri definiva Dybala, Paredes e Hummels “i miei monumenti”, simboli di un futuro promettente.

Hummels: “Se Juric non fosse stato esonerato sarei andato via, brutta l’insignificanza con lui”

Se Juric non fosse stato esonerato, avrei già lasciato. Con Hummels e Torino, si chiude un ciclo: un'ultima sfida prima di chiudere il sipario.

Come scrive fanpage.it: Mats Hummels ha raccontato la sua personale esperienza alla Roma con Juric allenatore. Il difensore giallorosso, raccontandosi in un documentario ha spiegato: “Me ne sarei dovuto an dare altrimenti ...

Si legge su ilromanista.eu: Parla anche Totti: "Ai giallorossi serve un allenatore capace di riportare in alto il club". Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle news di giornata ...

Si legge su ilromanista.eu: Le parole del difensore nel documentario che racconta la sua carriera e l'esperienza alla Roma: "Essere ridotto all'insignificanza è stato davvero brutto" ...