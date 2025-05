Rolex e Bedetti celebrano l' eccellenza a Roma | presentati i nuovi modelli 2025 ai Mercati di Traiano

Mercoledì 21 maggio, i Mercati di Traiano a Roma hanno ospitato un evento esclusivo: Rolex e Bedetti hanno celebrato l'eccellenza dell'orologeria presentando i nuovi modelli 2025. Tra storia e innovazione, l'antica Via Biberatica si è trasformata in un palcoscenico unico, sottolineando il prestigio di un connubio tra tradizione romana e perfezione svizzera.

Mercoledì 21 maggio, l'antica Via Biberatica, nel cuore dei Mercati di Traiano, si è trasformata in un palcoscenico d'eccezione per celebrare l'eccellenza dell'orologeria. La prestigiosa maison svizzera Rolex, in collaborazione con la storica casa romana Bedetti, ha acceso di luce verde il laterizio del museo a cielo aperto, regalando agli ospiti un evento esclusivo e senza tempo. Dal 1934, anno in cui Bedetti ha cominciato la collaborazione con il club, al 2006 in cui ha inaugurato il primo corner ufficiale Rolex in Italia, la maison romana si distingue per serietà, competenza e passione. 🔗Leggi su Iltempo.it