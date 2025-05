Roland Garros 2025 tabellone maschile | il percorso di Jannik Sinner

Il Roland Garros 2025 promette grandi emozioni, con Jannik Sinner pronto a sfidare Arthur Rinderknech nel suo debutto. Il percorso del talento italiano nel torneo si prospetta stimolante, con possibili insidie e sfide fondamentali. Seguiamo insieme le tappe di Sinner nel prestigioso Slam di Parigi, alla ricerca di un exploit che possa consacrarlo tra i grandi del tennis mondiale.

Parigi – Jannik Sinner inizierĂ la sua avventura al Roland Garros 2025 contro Arthur Rinderknech secondo il sorteggio del tabellone del singolare maschile. Il numero uno del ranking sfiderĂ al primo turno dello Slam parigino il francese, numero 72 al mondo. Agli ottavi del torneo, Sinner potrebbe poi vedersela con Fils, mentre ai quarti è possibile il confronto con l’amico Draper. In semifinale, per l’azzurro potrebbe esserci il match con Zverev o Djokovic. E Alcaraz? Come accaduto a Roma, Sinner potrĂ sfidare lo spagnolo (numero 2) solo all’ultimo atto del torneo. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

