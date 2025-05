Ritorna la stagione degli incendi | sterpaglie in fumo in tutta la provincia

Torna la stagione degli incendi di sterpaglie in provincia di Lecce, con diversi roghi divampati in più punti. I vigili del fuoco sono impegnati in interventi di spegnimento, mentre le alte temperature e il verde secco aumentano il rischio di incendi, mettendo in allerta i proprietari terreni e le autorità locali in vista delle calde giornate estive.

LECCE – Pomeriggio di interventi per i vigili del fuoco, al lavoro per domare diversi incendi di sterpaglie divampati in più punti della provincia. Riparte la stagione dei roghi coi primi caldi, complici le temperature che rinsecchiscono il verde e i proprietari dei terreni alle prese con pulizie. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Ritorna la stagione degli incendi: sterpaglie in fumo in tutta la provincia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ritorna la stagione degli incendi: sterpaglie in fumo in tutta la provincia

Lo riporta lecceprima.it: Il personale del 115 è stato costretto a raggiungere numerosi luoghi del Salento, per spegnere le fiamme che, fortunatamente, non hanno arrecato gravi conseguenze ...

Primi incendi della stagione: brucia un campo di sterpaglie a Popigliano

Riporta notiziediprato.it: Nella tarda mattinata di oggi 28 aprile, un incendio si è sviluppato a Popigliano nel Comune ... è possibile bruciare le sterpaglie ma è necessario abbandonare il luogo solo quando la zona è stata ...

Partinico, incendio distrugge un casolare: rogo alimentato dalle sterpaglie incolte

Segnala palermotoday.it: Un incendio di vaste proporzioni ha interessato ... alimentate dalla folta vegetazione e dalle sterpaglie circostanti. Fortunatamente, nell'abitazione al momento del rogo non si trovava nessuno.