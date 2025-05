Ritmi giamaicani e silent disco ll Festival di Parco Tittoni è pronto

Il Festival di Parco Tittoni si prepara a esplodere di energia e atmosfere vibranti. Tra ritmi giamaicani, silent disco e performance di danza, l’evento promette un’estate all’insegna delle “good vibe”. Approfondimenti sulla natura, musica introspectiva e momenti di condivisione renderanno questa edizione un’esperienza unica e coinvolgente per tutti gli appassionati.

Dai ritmi in levare del reggae saliranno le prime “good vibe“ della nuova stagione estiva. E accanto alla musica giamaicana ci saranno performance di danza contemporanea, un biologo evoluzionista che guiderà a scoprire il microcosmo attorno a noi, un cantautore dai brani introspettivi, le sonorità elettroniche e la silent disco da ballare in cuffia. Per i più piccoli non mancheranno un artista delle bolle, che ne domerà di giganti, e un laboratorio di origami in cui imparare a dar vita, con un semplice foglio, a scarabei, coccinelle, farfalle, ragni e millepiedi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ritmi giamaicani e silent disco ll Festival di Parco Tittoni è pronto

