Ristori agli alluvionati | Iter troppo lento e opaco

L’iter dei ristori agli alluvionati di Campi è risultato troppo lento e opaco. Solo 4.421 campigiani hanno consegnato il modello B1 per la ricognizione dei danni del 2023, con 2.641 ammessi alla fase di rendicontazione. Questi numeri emergono da una richiesta di accesso agli atti presso il Comune, evidenziando ritardi e mancanze nell’effettiva assistenza ai cittadini colpiti.

Sono solo 4.421 i campigiani che hanno presentato il modello B1, quello necessario per la ricognizione dei danni subiti dall’ alluvione del 2023. E di questi sono 2.641 quelli ammessi alla fase di rendicontazione. Numeri emersi da una richiesta di accesso agli atti, presso il Comune di Campi, da parte del comitato alluvionati campigiani ‘Il Racchio’. Non solo, perché le richieste di contributo di immediato sostegno sono complessivamente 783 a fronte delle 310 istruite positivamente dall’ente. Due le riflessioni del comitato: da un lato il numero esiguo di domande presentate, se si considera che a finire sott’acqua fu quasi il 70 per cento del territorio. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ristori agli alluvionati: "Iter troppo lento e opaco"

Ristori agli alluvionati: "Iter troppo lento e opaco"

Il comitato fa l'accesso agli atti: sono solo 4.421 le ricognizioni dei danni "Nessuna stima sui tempi di erogazione, è necessaria più trasparenza".

