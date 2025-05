Risparmiati 4 milioni per perderne 100 Gli errori estivi del Milan si fanno sentire

Il Milan conclude una stagione deludente, pagandone le conseguenze. Gli errori estivi si fanno ancora sentire: risparmiati 4 milioni, ma alla fine hanno portato a una perdita di 100 milioni. Un passo falso nella gestione estiva che si rivela disastroso, dimostrando come a volte il risparmio possa pesare molto più dei guadagni.

Il Milan chiude una stagione fallimentare, ma il peccato originale arriva nella scorsa estate: risparmiati 4 milioni per perderne 100 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Risparmiati 4 milioni per perderne 100. Gli errori estivi del Milan si fanno sentire

Scopri altri approfondimenti

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni

L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Blitz contro riciclaggio, sequestrati 5 milioni e un dipinto di Goya

Un'imponente operazione contro il riciclaggio ha portato al sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro, inclusi un pregiato dipinto attribuito a Francisco Goya.

Emilbanca approva il bilancio consuntivo, nel 2024 utili per 60 milioni

L'anno 2024 segna un importante traguardo per Emil Banca, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo con un utile di oltre 60 milioni di euro.

Ne parlano su altre fonti

La circolarità aiuta l’ambiente e il portafoglio: 16,4 miliardi di euro risparmiati in Italia nel 2024 con recupero e riutilizzo

Secondo corriere.it: Alla settima Conferenza nazionale sull’economia circolare, a Roma il 15 maggio scorso, è stato presentato lo studio del Circular Economy Network (Cen), promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sosten ...

In Italia 65 milioni di pet, 'risparmi sanitari per 4 miliardi'

Lo riporta ansa.it: generando un risparmio potenziale di 4 miliardi di euro annui per il Servizio sanitario nazionale. È quanto emerge dal Rapporto Assalco-Zoomark 2025, presentato oggi a Bologna, che dedica una ...

I ricavi Edison a 15,4 miliardi, più clienti e rinnovabili

Si legge su msn.com: (ANSA) - MILANO, 20 FEB - Edison chiude l'esercizio 2024 con ricavi di vendita a 15,4 miliardi di euro ... 0,09 per ogni azione di risparmio. L'utile netto scende a 403 milioni di euro, con ...