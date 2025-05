Riqualificato lo storico punto vendita dei souvenir in piazza | Nuovo rosso ferrarese

In occasione dei trent’anni di Ferrara patrimonio dell’Umanità, è stato riqualificato lo storico punto vendita dei souvenir in piazza Nuovo Rosso Ferrarese. Questa rinnovata realtà evidenzia il fascino della città e valorizza le piccole realtà che la rendono unica, contribuendo a mantenerne viva la tradizione e l’identità, in un momento di celebrazione e riscoperta culturale.

I trent’anni di Ferrara patrimonio dell’Umanità sono un’occasione importante per la città per riscoprirne il fascino, ma anche per dare risalto a tutte quelle piccole realtà che contribuiscono a renderla caratteristica e unica. In quest’ottica si inserisce la riqualificazione del banco di vendita. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Riqualificato lo storico punto vendita dei souvenir in piazza: "Nuovo rosso ferrarese"

