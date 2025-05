Rinnovabili in Puglia il parco eolico offshore più grande d?Italia Ecco dove sorgerà e quanto costerà

La Puglia si prepara a ospitare il più grande parco eolico offshore d'Italia, un investimento strategico nel settore delle energie rinnovabili. Con un finanziamento pubblico e l’approvazione del governo, questa grande infrastruttura rappresenta un passo importante verso la transizione ecologica, contribuendo a ridurre le emissioni e a creare nuovi posti di lavoro nella regione.

Pesante accelerata sulle rinnovabili da parte del governo che, nelle scorse ore, ha concesso il via libera a tre grandi insediamenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera per il più grande parco eolico offshore galleggiante in Italia, tra Bari e Barletta, denominato Barium Bay. Questo progetto rappresenta una svolta importante nella produzione di energia rinnovabile italiana, anche se negli ultimi tempi si è registrata una diminuzione della produzione di energia eolica. Barium Bay sarà un punto di riferimento per lo sviluppo di progetti sostenibili nel paese. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

