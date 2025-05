Rifiuti abbandonati nell' area mercatale di Torrione | la denuncia dei residenti

I residenti di Torrione denunciano il degrado nell’area mercatale, dove da giorni ci sono cumuli di rifiuti abbandonati. La situazione crea disagio e mette a repentaglio il decoro del quartiere. Si spera in un intervento rapido da parte degli addetti alla raccolta per riportare ordine e pulizia, valorizzando un’importante zona commerciale della zona.

Ancora degrado nell’area mercatale di Torrione. Da giorni, cumuli di rifiuti giacciono abbandonati davanti agli occhi attoniti dei clienti del mercato e dei passanti. L’auspicio, soprattutto dei residenti, è che gli addetti alla raccolta provvedano quanto prima alla bonifica per restiuire decoro. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Rifiuti abbandonati nell'area mercatale di Torrione: la denuncia dei residenti

