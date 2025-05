Rette dell’asilo protesta dei genitori in consiglio comunale Il sindaco replica | Colpa della gestione diretta

Casalpusterlengo, 22 maggio 2025 – Sono fioccate proteste improvvise dei genitori dell’asilo di via De Gasperi durante il Consiglio comunale, accusando la gestione diretta. Il sindaco replica ribadendo le criticità della gestione. Un altro capitolo di polemiche si apre nella città, evidenziando tensioni tra cittadini e amministrazione sul tema dei servizi educativi.

Casalpusterlengo, 22 maggio 2025 – C’è un altro fronte aperto (forse due) di scontro e polemica in città, scoppiato in queste ore con alcuni genitori dei piccoli frequentanti l’asilo nido di via De Gasperi che hanno inscenato una clamorosa protesta durante la seduta di Consiglio comunale di martedì sera per dire “no” all’aumento, definito spropositato ed inaccettabile, delle rette di frequenza. Il blitz con i cartelli alzati davanti ai consiglieri comunali è stato il culmine della mobilitazione iniziata poco prima con un sit-in sotto il Municipio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rette dell’asilo, protesta dei genitori in consiglio comunale. Il sindaco replica: “Colpa della gestione diretta”

