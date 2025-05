resistenza e guerra di liberazione le nuove prospettive di ricerca

Il convegno "Il ruolo della Resistenza marchigiana nella guerra di Liberazione" celebra l’80º anniversario della Liberazione, offrendo un'occasione per rivisitare bilanci storici e esplorare nuove prospettive di ricerca sulla Resistenza nelle Marche. Organizzato dall’Isrec di Macerata, l’evento si propone di approfondire il prezioso impegno dei partigiani locali e il loro contributo alla liberazione nazionale.

"Il ruolo della Resistenza marchigiana nella guerra di Liberazione: bilanci storiografici e nuove prospettive di ricerca" è il titolo del convegno regionale di studi organizzato in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dall’ Istituto storico della Resistenza (Isrec) di Macerata e dagli altri istituti storici marchigiani aderenti alla Rete Parri. Si svolgerà domani, dalle 8.30 alle 18.30, all’Aula verde del polo didattico "Diomede Pantaleoni" dell’Università di Macerata, in via della Pescheria Vecchia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it