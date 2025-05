Reset del hulk | la strategia del mcu dopo avengers endgame

Dopo Avengers: Endgame, il MCU ha scelto di resettare la narrazione di Hulk, puntando sulla sua rinascita e ritorno alla forma classica. La strategia mira a ricostruire il personaggio, bilanciando tra l’umanità e la potenza, aprendo nuove possibilità future e approfondendo il suo percorso nel Marvel Cinematic Universe.

la rinascita del hulk nel marvel cinematic universe: un percorso verso il ritorno alla forma classica. Il Marvel Cinematic Universe (MCU) ha attraversato diverse fasi nella narrazione del personaggio di Hulk, culminando con la trasformazione in Smart Hulk avvenuta durante Avengers: Endgame. Questa evoluzione, che ha portato il gigante verde a fondere intelligenza e forza, rappresenta un punto di svolta nella storia del personaggio. Questa scelta narrativa potrebbe presto essere rivista, offrendo nuove opportunità per esplorare le potenzialità di Hulk in modo più autentico e dinamico.

