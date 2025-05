regata dei quattro forti equipaggi decisi e pronti alla sfida stella è il rione da battere

Sabato 31 maggio, nel suggestivo scenario di Porto Ercole, si terrà la 46ª Regata dei Quattro Forti, con equipaggi determinati e pronti alla sfida. Il Palio di Sant’Erasmo vedrà i quattro rioni affrontarsi alle ore 19:15, con Stella come favorito da battere. Un appuntamento imperdibile all’insegna dello spirito di competizione e tradizione.

MONTE ARGENTARIO Equipaggi pronti per la 46esima edizione della Regata Remiera dei Quattro Forti. Il Palio di Porto Ercole, sabato 31 maggio in occasione dei festeggiamenti per Sant'Erasmo, scatterà alle 19,15 con i quattro rioni pronti a darsi battaglia per la vittoria. L'equipaggio da battere sarà quello della Stella, che lo scorso anno ha portato a casa il quinto successo consecutivo e la doppietta. Il Palio si correrà in dieci vasche per 2720 metri e preceduto dal Paliotto, alle 18,15 con sei vasche da percorrere.