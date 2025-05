Referendum | si raggiungerà il quorum? Ecco cosa dicono i sondaggi

Il referendum si avvicina e i sondaggi indicano un possibile raggiungimento del quorum. Secondo l'ultima rilevazione di Demopolis, solo il 30% degli italiani si dichiara intenzionato a votare, mentre il 56% si oppone e il 14% è ancora indeciso. Questi dati evidenziano un’alta presenza di indecisi e una possibile sfida per la partecipazione, rendendo cruciali le prossime settimane di campagna elettorale.

Referendum 8-9 giugno, come e cosa si vota: 5 quesiti su lavoro e cittadinanza, necessario quorum del 50% +1 per la validità

Il 8 e 9 giugno si svolgerà un referendum abrogativo con cinque quesiti su lavoro e cittadinanza. Gli elettori dovranno esprimere il loro parere su temi cruciali come il Jobs Act, i licenziamenti nelle piccole imprese, il precariato e la sicurezza sul lavoro.

L’8 e 9 giugno si vota per un referendum abrogativo su lavoro e cittadinanza, con cinque quesiti su Jobs Act, licenziamenti, precariato, sicurezza e cittadinanza italiana.

Con l’ok definitivo al dl Elezioni i fuori sede nel 2025 votano ai referendum: cosa cambia e come fare domanda

Con l'approvazione definitiva del decreto Elezioni, nel 2025 i fuori sede potranno votare ai referendum, anche se lontani dal comune di residenza.

