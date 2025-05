Rapporto risultato gol come il Tottenham ha battuto il Man United per raggiungere la Champions League

Il Tottenham ha battuto il Manchester United nella finale di Europa League, grazie al gol decisivo di Brennan Johnson al 42º minuto. Questa vittoria ha portato il club a conquistare il loro primo trofeo in oltre 17 anni e a qualificarsi per la Champions League 2025-2026, segnando un momento storico per i londinesi e l'orgoglio del calcio inglese.

2025-05-21 23:14:00 Breaking news: Il vincitore di 42 ° minuto di Brennan Johnson ha dato al Tottenham il loro primo trofeo in più di 17 anni e un posto in Champions League con la vittoria in una finale di Europa League completamente inglese contro il Manchester United. L’attaccante del Galles Johnson si è lanciato dalla Croce di Pape Matar Sarr, tagliando un tiro verso la porta che ha preso un forte tocchetto dal difensore dello United Luke Shaw e è andato oltre la portata del portiere Andre Onana. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Rapporto, risultato, gol come il Tottenham ha battuto il Man United per raggiungere la Champions League

