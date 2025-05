Rai in pareggio il bilancio 2024 Nomine | Ventura alla Pubblicità Calandrelli alla Sostenibilità

La Rai chiude il bilancio 2024 in pareggio, un anno ricco di celebrazioni per il centenario della radio e i 70 anni della televisione. Nel rispetto dei conti, si sono susseguite nomine strategiche: Ventura alla pubblicità e Calandrelli alla sostenibilità, mentre l'amministratore Giampaolo Rossi ne ha illustrato i risultati. Un bilancio che conferma stabilità e rinnovamento per l'emittente pubblica.

Chiudono in pareggio i conti della Rai del 2024, anno in cui si sono celebrati il centenario della radio e i settant’anni della televisione. È quanto emerge dal bilancio approvato dal consiglio di amministrazione e illustrato dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi. L’esercizio evidenzia un risultato netto in pareggio con un indebitamento netto pari a 513 milioni di euro, in miglioramento per circa 55 milioni di euro rispetto all’anno precedente. I ricavi, in aumento di circa 115 milioni di euro rispetto al 2023, registrano la crescita degli introiti pubblicitari, riconducibile – spiega l’azienda – “sia alle ottime performance dei programmi Rai che alle manifestazioni sportive del periodo estivo”, come Europei di calcio e Olimpiadi di Parigi. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rai, in pareggio il bilancio 2024. Nomine: Ventura alla Pubblicità, Calandrelli alla Sostenibilità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rai, in pareggio il bilancio 2024. Nomine: Ventura alla Pubblicità, Calandrelli alla sostenibilità

La Rai chiude il bilancio 2024 in pareggio, anno storico per il settore radiotelevisivo con celebrazioni per il centenario della radio e i 70 anni della tv.

Rai: ok cda a bilancio 2024, Ventura a Pubblicità, Calandrelli a Sostenibilità e AI

Il Consiglio di Amministrazione della Rai si è riunito a maggio, approvando il bilancio 2024, con attenzione a pubblicità, sostenibilità e nuovi piani editoriali.

Emilbanca approva il bilancio consuntivo, nel 2024 utili per 60 milioni

L'anno 2024 segna un importante traguardo per Emil Banca, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo con un utile di oltre 60 milioni di euro.

Approfondimenti da altre fonti

Sanità. Gli atti della commissione finiscono in Procura. Le opposizioni in Aula chiedono chiarezza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cda Rai approva il bilancio, il 2024 si chiude in pareggio

Scrive ansa.it: Si chiude con un risultato economico in pareggio il 2024 della Rai, anno in cui si sono celebrati il centenario della radio e i settant'anni della televisione. (ANSA) ...

Rai, il 2024 si chiude in pareggio. Felice Ventura alla presidenza di Rai Pubblicità

Come scrive msn.com: Il gruppo della tv pubblica archivia l’ultimo esercizio con un fatturato consolidato su di 115 milioni e un indebitamento netto pari a 513 milioni di euro, in miglioramento per circa 55 milioni di eur ...

Rai: ok cda a bilancio 2024, Ventura a Pubblicità, Calandrelli a Sostenibilità e AI

msn.com scrive: Dal bilancio del 2024 ai Rai Pubblicità, passando per i piani editoriali dei nuovi direttori di quattro testate. È stata una seduta ricca di contenuti quella del consiglio di amministrazione della Rai ...