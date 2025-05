Ragazza investita a Inverigo | 22enne in condizioni critiche elisoccorso in volo

Una giovane donna di 22 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sulla SP41, a Inverigo. Investita da un'auto mentre attraversava la strada, è stata sbalzata sull’asfalto e si trova in condizioni critiche. L’elisoccorso ha immediatamente portato la ragazza in ospedale, mentre le autorità sono sul posto per le indagini.

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla SP41, la Vallassina strada che collega Inverigo ad Arosio e Giussano, nei pressi dell'incrocio per Cremnago. Una giovane di 22 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada ed è stata sbalzata sull'asfalto per.

