Quirinale blocca Mit su comitato Ponte Salvini insiste | lo farà Parlamento

Il Quirinale blocca il decreto infrastrutture del Mit di Salvini, in particolare sul comitato per il ponte sullo Stretto di Messina. Il presidente Mattarella ha firmato il testo, che però non includeva alcune norme contestate, mentre Salvini insiste affinché il Parlamento si pronunci sulla questione, evidenziando lo scontro tra le istituzioni.

Roma, 22 mag. (askanews) – E’ scontro tra il Quirinale e il Mit di Salvini sul decreto infrastrutture e in particolare sulle norme che riguardano il ponte sullo stretto. Il testo firmato da Sergio Mattarella e pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale è stato infatti “depurato” da una contesa norma fortemente voluta dal leader della Lega che l’aveva presentata con enfasi insieme al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e a che a suo dire avrebbe garantito il “contrasto alle potenziali illegalità” nella creazione di infrastrutture come quella del Ponte sul Stretto. 🔗Leggi su Ildenaro.it

