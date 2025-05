Quello della notte che fa impazzire i ventenni Arbore festeggia alla Sapienza il quarantennale del programma cult

Renzo Arbore celebra i quarant'anni del suo iconico programma notturno alla Sapienza. Un traguardo che riporta alla mente le sfide e le innovazioni di allora, quando la notte italiana era rivoluzionata dalla sua musica e comicità. Un successo che ha catturato i ventenni di ieri e di oggi, confermando l’etichetta di “quello della notte” ancora attuale.

Roma, 22 maggio 2025 – Dopo quarant’anni l’etichetta di “quello della notte“ Renzo Arbore se la sente ancora attaccata addosso. Quando disse a Giovanni Minoli che voleva fare un programma notturno la risposta fu netta: “Alle 23 la gente dorme, c’è il monoscopio”. “E togliamolo” gli fece eco Arbore. Fu così che alle 22.45 del 29 aprile 1985, su Raidue, nell’Italia craxiana fece breccia l’“edonismo reaganiano“, tormentone di un giovane Roberto D’Agostino. "Noi facevamo cazzeggio puro. Poi D’Agostino l’ha codificato ed è diventato il Manifesto degli Anni ’80 ”, racconta, dietro le quinte, Arbore, giacca blu e foulard variopinto (che prima di entrare in scena però, ha scelto di togliere). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quello della notte che fa impazzire i ventenni. Arbore festeggia alla Sapienza il quarantennale del programma cult

