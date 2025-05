Putin | Stiamo creando una zona cuscinetto al confine con l' Ucraina | Meloni | Kiev vuole la pace da Mosca nessun passo concreto

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a intensificarsi, con Mosca che crea una zona cuscinetto al confine e Kiev che chiede pace senza risultati concreti. Intanto, si aprono negoziati con la Russia sulla lista dei prigionieri, mentre Italia monitora le posizioni politiche, evidenziando come alcuni favoriscano la ricostruzione ucraina escludendo Mosca.

La Russia ha ricevuto dall'Ucraina la lista dei mille prigionieri da scambiare. Giorgetti: "Fuori dalla ricostruzione ucraina chi favorì Mosca" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Stiamo creando una zona cuscinetto al confine con l'Ucraina" | Meloni: "Kiev vuole la pace, da Mosca nessun passo concreto"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Putin: "Stiamo creando una zona cuscinetto al confine con l'Ucraina" |

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a crescere: Putin annuncia una zona cuscinetto al confine, mentre Zelensky parla di possibili negoziati con Mosca per uno scambio di prigionieri.

Putin: "Stiamo creando una zona cuscinetto al confine con l'Ucraina" | Mosca riceve da Kiev la lista dei mille prigionieri da scambiare

In un clima di tensione crescente, Mosca e Kiev lavorano a scambi di prigionieri, mentre Putin annuncia la creazione di una zona cuscinetto al confine ucraino.

Putin, stiamo creando una zona cuscinetto a confini dell'Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la creazione di una zona cuscinetto lungo i confini con l’Ucraina, per prevenire attacchi e garantire la sicurezza delle regioni di frontiera.

Su questo argomento da altre fonti

Putin, stiamo creando una zona cuscinetto a confini dell'Ucraina. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Putin, stiamo creando una zona cuscinetto a confini dell'Ucraina

Come scrive ansa.it: Il presidente Vladimir Putin ha ribadito che la Russia intende creare una "zona cuscinetto lungo le frontiere" con l'Ucraina per prevenire gli attacchi sulle regioni di confine. (ANSA) ...

Putin: "Stiamo creando una zona cuscinetto al confine con l'Ucraina" | Meloni: "Kiev vuole la pace, da Mosca nessun passo concreto"

Si legge su msn.com: La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.184. Vladimir Putin ha ribadito che la Russia intende creare una "zona cuscinetto lungo le frontiere" con l'Ucraina per prevenire gli attacchi sulle regioni di ...

La nuova mossa di Putin per l’Ucraina, zona cuscinetto lungo le frontiere: “Operazione già in atto”

fanpage.it scrive: Il Presidente russo ha annunciato oggi pomeriggio che Mosca sta creando una zona cuscinetto lungo tutto il confine russo con l'Ucraina per prevenire gli ...