Punto prelievi Cisternino rettifica Fials | Già in atto interventi sulle problematiche

La Fials Brindisi comunica di aver avviato interventi per risolvere le problematiche presso il punto prelievi di Cisternino. Rispondendo a dichiarazioni recenti, pubblichiamo una rettifica riguardo alla nota stampa odierna, chiarendo lo stato attuale delle criticità e gli sforzi in atto per migliorare il servizio.

Riceviamo e pubblichiamo una rettifica di Fials Brindisi in merito ad alcune dichiarazioni sul punto prelievi di Cisternino, proposte in una nota stampa odierna. La Fials Brindisi, a seguito del precedente comunicato relativo alle criticità riscontrate presso il punto prelievi di Cisternino. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Punto prelievi Cisternino, rettifica Fials: "Già in atto interventi sulle problematiche"

FIALS denuncia gravi criticità al Punto Prelievi di Cisternino: "A rischio il diritto alla salute dei cittadini"

