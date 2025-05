Puglia geologi | l’acqua dalla scarsità agli eventi estremi causati anche dall’urbanizzazione Risorsa e fattore di rischio

In Puglia, l'acqua rappresenta sia una risorsa fondamentale per la vita e l'economia, sia un potenziale fattore di rischio idrogeologico, aggravato dall'urbanizzazione e dai cambiamenti climatici. I geologi affrontano la sfida di gestire questa risorsa complessa, contrastando la scarsità e gli eventi estremi, per garantire un equilibrio tra sviluppo sostenibile e tutela del territorio.

Di seguito il comunicato: "L'acqua in Puglia riveste un ruolo duplice e complesso: da un lato è una risorsa essenziale e preziosa per la vita e per le attività economiche (in particolare agricoltura e turismo), dall'altro rappresenta una fonte di rischio idrogeologico, soprattutto in relazione a fenomeni meteorologici estremi. La Puglia è una delle regioni italiane più povere di risorse idriche superficiali: assenza di grandi fiumi: il territorio è caratterizzato da corsi d'acqua a carattere torrentizio, spesso secchi durante l'estate, clima arido con estati lunghe e calde e precipitazioni concentrate in pochi mesi, la disponibilità idrica è spesso critica, dipendenza da altre regioni, in quanto gran parte dell'acqua potabile arriva tramite acquedotti (come l'Acquedotto Pugliese) da zone montuose della Campania e della Basilicata, uso agricolo intensivo ed infatti la regione ha una forte vocazione agricola, che comporta un grande consumo di acqua, spesso tramite emungimenti da falde sotterranee, causando abbassamento del livello freatico e salinizzazione in aree costiere ".