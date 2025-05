Proteste al liceo la preside si difende | Sono vittima di enormi falsità

Il Liceo Alessi di Perugia vive momenti di tensione: la preside Laura Carmen Paladino si difende dalle accuse di falsità e ostruzionismo provenienti studenti e genitori. Tra contestazioni e polemiche, lei sostiene di essere vittima di attacchi ingiustificati, cercando di fare chiarezza in un clima di confronto acceso e difficile.

Perugia, 22 maggio 2025 – Slealtà, omissioni, rallentamenti ostruzionismi, “enormi falsità propinate alla stampa”. Suona le sue campane e si “difende” la preside del Liceo Alessi Laura Carmen Paladino, a capo dello Scientifico da inizio febbraio e duramente contestata dagli studenti e dai genitori per alcune inadempienze burocratiche, tra cui le ormai note certificazioni Cambridge. La dirigente scolastica, a suo avviso “vittima di una campagna mediatica irragionevole, ostinata e persistente”, ha dunque deciso di scrivere una lunga lettera a studenti, genitori, docenti e membri del personale, per fare chiarezza sulle voci che “continuano a circolare ormai da più di due mesi, sulle diverse ricostruzioni, incontrollate e incontrollabili, strumentali e di pregiudizio, amplificate anche dagli organi di stampa, in ordine alla mia persona, al mio stile dirigenziale e al liceo Alessi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Proteste al liceo, la preside si difende: “Sono vittima di enormi falsità”

