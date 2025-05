Protesta al Rettorato | Stangata sugli studenti E noi alziamo la voce

Giornata di mobilitazione al Rettorato dell’Università di Pisa in concomitanza con la seduta in Senato Accademico sull’aumento della contribuzione universitaria. Fin dalla mattina circa una quarantina di giovani dei gruppi Studenti in Agitazione e Assemblea Precaria Universitaria hanno protestato alle porte del Palazzo del Rettorato al grido di ‘‘Unipi alza le tasse, noi alziamo la voce’. "Sarà un autunno di fuoco – denunciano gli organizzatori della protesta – perché i rincari sulla contribuzione studentesca saranno applicati già a partire dal prossimo anno accademico". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Protesta al Rettorato: "Stangata sugli studenti. E noi alziamo la voce"

