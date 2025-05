Pronto? Ti voglio con me Pier Silvio Berlusconi e Mediaset chiamata alla regina delle conduttrici Rai

Pronto, ti voglio con me: un titolo che evoca coinvolgimento e trasparenza. Pier Silvio Berlusconi e Mediaset si sfidano con decisione, mentre la regina delle conduttrici Rai guida con irriverenza uno dei talk show più discussi e seguiti della seconda serata, conquistando un pubblico fedele e animando ogni puntata con imprevedibilità e spirito indipendente.

Da quattro anni a questa parte, uno dei programmi televisivi più discussi e seguiti del palinsesto Rai è senza dubbio uno dei talk show più irriverenti della seconda serata. In onda su Rai Due, la trasmissione ha saputo conquistare una fetta di pubblico fedele, capace di animare ogni puntata con commenti e analisi sui social. Le ultime stagioni si sono attestate su una media del 10% di share, un risultato di tutto rispetto per la seconda rete del servizio pubblico. E ppure, in pochi ricordano che per ben quattro stagioni lo show ha trovato casa sul canale Nove, registrato dal Cherubini Studios di Bologna. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

