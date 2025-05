Primo premio per la scuola di percussioni Tempus fugit a Bellano paese degli artisti

La scuola di percussioni Tempus Fugit di Bellano si distingue ancora una volta, conquistando il primo premio alla VIII edizione del Concorso Musicale Internazionale “Bellano Paese degli Artisti”. Il 21 maggio 2025, dodici giovani percussionisti hanno entusiasmato il pubblico e la giuria, dimostrando talento e passione in questa prestigiosa competizione presso il Palasole.

Tempus Fugit Percussion Aps è lieta di comunicare che in data 21 maggio 2025, dodici studenti della Scuola di Percussioni "Tempus Fugit", hanno partecipato con grande entusiasmo alla VIII edizione del Concorso Musicale Internazionale "Bellano Paese degli Artisti", tenutasi presso il Palasole di.

