Primo giorno di allenamenti per Jannik Sinner a Parigi | lavoro e sorrisi sul Philippe Chatrier

Il primo giorno di allenamenti di Jannik Sinner a Parigi: lavoro e sorriso sul Philippe Chatrier. Il tennista italiano, fresco della finale a Roma, ha iniziato la sua preparazione in vista dell'apertura dello Slam francese, prevista per domenica 25 maggio. Tra impegno e divertimento, Sinner si prepara a confrontarsi con la terra battuta di Roland Garros.

Lavoro e divertimento. Jannik Sinner ha dato il via alla sua “campagna” a Parigi. Arrivato in mattinata ai campi del Roland Garros, il n.1 del mondo ha iniziato i propri allenamenti in vista dell’inizio dello Slam francese, previsto domenica 25 maggio. Reduce dalla finale persa a Roma contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking), l’altoatesino vuol portarsi con sĂ© gli insegnamenti di quel confronto per evolvere nel proprio tennis. Tornato a competere proprio al Foro Italico dopo tre mesi di stop per la vicenda “Clostebol”, Jannik si è presentato sulla terra rossa parigina con tanta voglia di fare e soprattutto molto rilassato e tranquillo. 🔗Leggi su Oasport.it