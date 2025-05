Premio Viareggio-Rèpaci | annunciate le terne finaliste delle sezioni Narrativa Poesia e Saggistica

La Giuria del Premio Viareggio-Rèpaci ha annunciato le terne finaliste delle sezioni Narrativa, Poesia e Saggistica della 96ª edizione, selezionando tra oltre 60 opere. Riconosciuto tra i più prestigiosi premi letterari italiani, l'evento valorizza l'eccellenza della scrittura contemporanea e offre uno sguardo sulle tendenze culturali del nostro tempo.

Paolo Mieli VIAREGGIO – La Giuria del Premio Viareggio-Rèpaci ha annunciato oggi le terne finaliste delle sezioni Narrativa, Poesia e Saggistica della novantaseiesima edizione dello storico premio letterario, tra i più prestigiosi del panorama culturale italiano. Tra oltre 60 opere, la Giuria ha selezionato, per la categoria NARRATIVA Baracca e Burattini di Dario Buzzolan (Mondadori), I titoli di coda di una vita insieme di Diego De Silva (Einaudi), Il pronipote di Salgari di Massimiliano Governi (Baldini e Castoldi). 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Premio Viareggio-Rèpaci: annunciate le terne finaliste delle sezioni Narrativa, Poesia e Saggistica

Altre letture consigliate

De Maria, permessi premio e tragedie annunciate: il lato oscuro del reinserimento, percorso nobile ma che ha bisogno di senso del limite

Emanuele De Maria, protagonista di una tragica storia di reinserimento sociale, ci riporta a una riflessione profonda: la riabilitazione può davvero funzionare senza un senso del limite? La sua vita, interrotta in modo drammatico, mette in luce il lato oscuro di un percorso nobile, ma intrinsecamente fragile, invitandoci a riconsiderare l'efficacia dei permessi premio nel nostro sistema.

Alla Deco il premio industria Felix per il secondo anno consecutivo

La Deco S.p.A. si aggiudica per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio Industria Felix come miglior impresa del settore ambiente.

Omicidio piccolo Ale: Rasero chiede il primo permesso premio

Antonio Rasero, ex broker genovese, ha richiesto il primo permesso premio dopo essere stato accusato dell'omicidio di Alessandro Mathas, un bambino di otto mesi, avvenuto nel marzo 2010.