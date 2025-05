Preghiera della sera 22 Maggio 2025 | Grazie per i Tuoi doni

Ecco un’introduzione di massimo 70 parole: Questa preghiera della sera del 22 maggio 2025 ci invita a riconoscere e ringraziare per i doni ricevuti durante la giornata. Un momento di gratitudine per le persone, le grazie e le piccole meraviglie di cui spesso non ci accorgiamo. Uniti in preghiera, apriamo il cuore alla riconoscenza e alla fiducia nel Signore, per tutto ciò che ci ha donato.

“Grazie per i tuoi doni”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa. L'articolo Preghiera della sera 22 Maggio 2025: “Grazie per i Tuoi doni” proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 22 Maggio 2025: “Grazie per i Tuoi doni”

