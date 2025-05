Preghiera del mattino del 22 Maggio 2025 | Aiutami ad ascoltare Te

In questa mattina del 22 maggio 2025, consacriamo la nostra giornata a Dio, ascoltando la sua voce. Nel giovedì dedicato al Santissimo Sacramento, preghiamo con umiltà: Corpo di Cristo, salvami; Sangue di Cristo, inebriami; acqua del suo costato, lavami; Passione, confortami. Apriamo il cuore alla sua presenza, affidandoci con fede e devozione.

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo Preghiera del mattino del 22 Maggio 2025: “Aiutami ad ascoltare Te” proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 22 Maggio 2025: “Aiutami ad ascoltare Te”

