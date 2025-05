Precisione padovana in orbita | due aziende al Veneto Space Meeting 2025

Due aziende padovane, associate a Confartigianato Imprese Padova, partecipano al Veneto Space Meeting 2025 a Venezia, l’evento internazionale dedicato alla Space Economy. Pirollo Danilo, specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione, e Gamba Stampi, leader nella progettazione di stampi, rappresentano l’eccellenza del territorio in questa importante fiera dedicata alle innovazioni spaziali.

Sono presenti anche due aziende padovane associate a Confartigianato Imprese Padova al Veneto Space Meeting 2025, l'evento internazionale dedicato alla Space Economy organizzato a Venezia. Si tratta di Pirollo Danilo, azienda meccanica di precisione con sede a Piombino Dese e Gamba Stampi.

