La Prandina critica Legambiente Padova: serve più ambizione e spazio alle attività. Recentemente, la Giunta Comunale ha approvato un progetto di riqualificazione delle mura tra Porta Savonarola e Barriera San Prosdocimo, includendo l’ex Caserma Prandina. È fondamentale che questo intervento favorisca iniziative sostenibili e innovative, valorizzando il patrimonio cittadino e promuovendo un uso più ampio e ambizioso degli spazi urbani.

«È di qualche giorno fa l'approvazione da parte della Giunta Comunale di un progetto di fattibilità tecnico economica, relativo alla riqualificazione del tratto delle mura di Padova compreso tra Porta Savonarola e Barriera San Prosdocimo, che comprende la ex Caserma Prandina, finalizzato alla.

Prandina, svelato il progetto: via Orsini diventa verde e il parcheggio sarà collegato al parco

Si legge su ilgazzettino.it: PADOVA - Si avvicina il momento delle prime ruspe all'ex caserma Prandina. È arrivato il via libera da Palazzo Moroni al progetto definitivo, quindi anche le prime immagini suggestive di come ...

Prandina, svelato il progetto: via Orsini diventa verde e il parcheggio sarà collegato al parco

Secondo ilgazzettino.it: Il progetto affidato ai ferraresi punta alla realizzazione di una nuova infrastruttura verde inclusiva, capace di valorizzare il centro storico e le mura rinascimentali di Padova. Dalle prime ...

Padova, il domani è un cantiere (green). I progetti tra Prandina e Milcovich, e il sacrificio dei disagi dei lavori

Lo riporta difesapopolo.it: L’associazione Ottavo Giorno avvia il progetto Holding, un servizio psicologico per giovani maggiorenni e giovani adulti, con sportello di ascolto gratuito e possibilità di psicoterapia di gruppo e ...