Postecoglou dice che Spurs Future è non nelle mie mani e qualunque cosa accada accade

Ange Postecoglou afferma che il futuro del Tottenham non è nelle sue mani, lasciando intendere che tutto dipenderà dagli eventi. Mentre crede che la vittoria in Europa League possa trasformare il club, non è certo di essere lui a guidare gli Spurs nella prossima Champions League. Il web commenta con entusiasmo questa imprevedibile stagione, tra sogni e incertezze.

2025-05-22 01:05:00 Il web non parla d’altro: Ange Postecoglou crede che la gloria della Europa League cambierà il Tottenham come club, ma l’australiano non sa se sarà responsabile quando Spurs si sfiderà in Champions League la prossima stagione. Il vincitore di Brennan Johnson contro il Manchester United nella finale di Bilbao ha dato al Tottenham il loro primo trofeo in più di 17 anni e un posto in Champions League nonostante una terribile stagione domestica che ha comportato un persistente controllo sulla posizione di Postecoglou. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Postecoglou dice che Spurs Future è “non nelle mie mani” e “qualunque cosa accada, accade”

Contenuti che potrebbero interessarti

Quello che la storia dice sulle accuse a La Russa

La figura di Ignazio La Russa è al centro di accese polemiche e accuse che, se non alimentate da malafede, sembrano derivare da una scarsa comprensione dei fatti storici e del suo percorso politico.

Il Power Hits Estate 2025 è sold out, in vendita i biglietti per il Future Hits Live

Il Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 è già sold out, ma non è ancora finita! I biglietti per il Future Hits Live, che si terrà il giorno successivo all'Arena di Verona, sono ora disponibili.

Simone Inzaghi spiana Conte: "Poi qualcuno dice che..."

Simone Inzaghi si gode un momento di gloria alla guida dell'Inter, dopo il convincente successo sul Torino.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Postecoglou, determinato a crescere ulteriormente, riflette sul futuro al Tottenham dopo la vittoria in Europa League, nonostante le incertezze sul suo proseguimento. Il tecnico greco- a-a, motivato dal prestigioso trionfo, guarda avanti con entusiasmo e desiderio di continuare a migliorare la squadra, consolidando il successo raggiunto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Tottenham di Postecoglou vince l’Europa League col 27% di possesso: come si cambia per non morire

Come scrive ilnapolista.it: La conversione di Postecoglou come Italiano in finale di Coppa Italia. Quando c'è da portare la ciccia a casa, il gioco può attendere ...

Postecoglou: "Comunque vada non sono un clown" | Amorim: "United ricco anche senza Champions"

Si legge su msn.com: Relegati nelle retrovie della Premier League, a Tottenham e Manchester United resta solo l'Europa League per salvare una delle stagioni peggiori della loro storia. Domani sera a Bilbao andrà in scena ...

Tottenham, Postecoglou: «Non sono un pagliaccio e non lo sarò mai»

Da ilnapolista.it: Conferenza di fuoco per Ange Postecoglou, allenatore del Tottenha, alla vigilia della finale di Europa League contro il Manchester United.