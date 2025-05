Poste Italiane annuncia due nuovi annulli filatelici a Catania

Poste Italiane presenta due nuovi annulli filatelici a Catania, celebrando eventi storici e figure di rilievo. Il 23 maggio, la cittĂ si anima con queste iniziative, dedicate al primo volo diretto tra Catania e New York e alla memoria di Benito Di. Un'occasione speciale per gli appassionati di filatelia e per la comunitĂ locale.

Giornata speciale per gli appassionati di filatelia e per la cittĂ di Catania: domani, 23 maggio, Poste Italiane attiverĂ due annulli filatelici commemorativi nel capoluogo etneo. Le iniziative celebrano il primo volo diretto tra Catania e New York e rendono omaggio alla memoria di Benito Di. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Poste Italiane annuncia due nuovi annulli filatelici a Catania

Altre letture consigliate

Poste Italiane annuncia due nuovi annulli filatelici a Catania

Poste Italiane celebra Catania con due nuovi annulli filatelici dedicati al primo volo diretto con New York e a Benito Di.

La classifica delle province italiane dove si lavora meno: due pugliesi tra le prime 11

Secondo l'ufficio studi CGIA, la recente classifica delle province italiane evidenzia un fenomeno interessante: due province pugliesi figurano tra le prime 11 per ore lavorative ridotte.

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri”

A giugno, Poste Italiane avvierĂ la rete corrieri con 42 nuove assunzioni, secondo un accordo siglato a luglio da tutti i sindacati.

Cosa riportano altre fonti

Poste Italiane annuncia due nuovi annulli filatelici a Catania; Poste Italiane annuncia due nuovi annulli filatelici a Catania; Poste Italiane si scusa: CriticitĂ superate; Pensioni di maggio disponibili dal 2 maggio in 184 uffici postali di Catanzaro e Vibo Valentia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ecco il francobollo che celebra il Palio di Legnano

Riporta msn.com: Il palio legnanese viene celebrato insieme ad altre manifestazioni di rilievo come il Palio di Siena, la Giostra del Saracino di Arezzo e la Quintana di Foligno, in un omaggio che unisce cultura, stor ...

BancoPosta e Postepay spariranno: come cambia tutto con l’app Poste Italiane

Secondo smartworld.it: Negli ultimi anni Poste Italiane ha accelerato la digitalizzazione dei propri servizi, e adesso è pronta a fare un ...

Poste Italiane, assunzioni per sportellisti con diploma in diverse regioni: scadenza 25/05

Lo riporta it.blastingnews.com: Poste Italiane sta selezionando operatori di sportello in 38 province d'Italia: previsto un contratto a tempo determinato ...